Фетисов поддержал Погребняка из-за критики натурализации футболистов для сборной

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поддержал футболиста Павла Погребняка, которого рассмешило присутствие темнокожего игрока в сборной России. В комментарии Лайфу Фетисов заявил о недопустимости наказания нападающего "Урала".

— Он имеет право, он провёл жизнь в футболе, — прокомментировал Фетисов отрицательное отношение спортсмена к натурализации игроков. По мнению депутата, люди, посвятившие спорту многие годы жизни, имеют право высказываться по любому поводу.

— Я прожил жизнь в спорте и понимаю, что если мы не можем чего-то сами сделать, то надо что-то приобретать. Хорошо это или плохо — это другая история, но столько лет мы имеем фантастические возможности не воспитать футболистов достойных — ну, наверное, это вопрос к самим себе, а не к тому, что происходит, — отметил Фетисов, говоря о натурализации иностранных игроков.

Он добавил, что в стране есть история этого вида спорта и есть люди, вписавшие свои имена в историю мирового футбола. При этом он задаётся вопросом, почему же так сложно воспитать достойных молодых спортсменов.

— Одно дело, когда ребёнок приехал маленьким и вырос в системе — из другого мира, из другой страны, а другое — когда взрослый человек, покупаешь, по сути, дела. Не знаю, мне кажется, любой купленный результат — он ничего не стоит, моё мнение, — резюмировал Фетисов.