Фетисов поддержал Погребняка из-за критики натурализации футболистов для сборной
Коллаж © L!FE. Фото © L!FE/Марат Абулхатин/ РИА Новости/Александр Вильф
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поддержал футболиста Павла Погребняка, которого рассмешило присутствие темнокожего игрока в сборной России. В комментарии Лайфу Фетисов заявил о недопустимости наказания нападающего "Урала".
— Он имеет право, он провёл жизнь в футболе, — прокомментировал Фетисов отрицательное отношение спортсмена к натурализации игроков.
По мнению депутата, люди, посвятившие спорту многие годы жизни, имеют право высказываться по любому поводу.
— Я прожил жизнь в спорте и понимаю, что если мы не можем чего-то сами сделать, то надо что-то приобретать. Хорошо это или плохо — это другая история, но столько лет мы имеем фантастические возможности не воспитать футболистов достойных — ну, наверное, это вопрос к самим себе, а не к тому, что происходит, — отметил Фетисов, говоря о натурализации иностранных игроков.
Он добавил, что в стране есть история этого вида спорта и есть люди, вписавшие свои имена в историю мирового футбола. При этом он задаётся вопросом, почему же так сложно воспитать достойных молодых спортсменов.
— Одно дело, когда ребёнок приехал маленьким и вырос в системе — из другого мира, из другой страны, а другое — когда взрослый человек, покупаешь, по сути, дела. Не знаю, мне кажется, любой купленный результат — он ничего не стоит, моё мнение, — резюмировал Фетисов.
Как ранее сообщал Лайф, нападающий "Урала" и бывший игрок сборной России Павел Погребняк заявил, что не видит смысла в привлечении иностранцев к игре за национальную команду. Погребняк сказал, что не понимает, зачем бразилец Ари получил российский паспорт.
Высказывания Погребняка про темнокожего в сборной страны рассмотрит Российский футбольный союз. Советник президента РФ по правам человека Михаил Федотов сказал, что высказывание футболиста попахивает расизмом. Сам Ари заявил, что Погребняк не заслуживает внимания. Бразилец признался, что в России чувствует себя как дома и планирует продолжать жить здесь и дальше.