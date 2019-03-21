Как Грудинин ходил в Госдуму и опять всё потерял

Некоторое время назад я уже писал о том, как глава КПРФ Геннадий Зюганов решил передать мандат покойного Нобелевского лауреата Жореса Алфёрова коммерсанту Павлу Грудинину. Но мандат депутата Госдумы — не древко знамени, не значок, а документ серьёзный и требующий уважения. Впрочем, как и обладатель этого мандата. И если об ушедшем из жизни великом учёном Жоресе Алфёрове можно говорить бесконечно и исключительно хорошо, то о Павле Грудинине этого не скажешь.

Знаете какие восклицания раздались со стороны сочувствующих коммунистам сразу после того, как Центризбирком огласил свой вердикт об отказе? За дежурными криками о несправедливости прозвучали сентенции о том, что в Грудинине, мол, видят реальную силу и его боятся.

Товарищи, Грудинин не получил мандат только из-за головотяпства и халатности своих товарищей! Дело в том, что у КПРФ было ровно четырнадцать дней для принятия решения о передаче мандата. Но то ли замотались, то ли партийные дела отвлекли, но коммунисты момент передачи документа просрочили. Хотя... Может быть, причина в другом? Может, просто об условиях торговались? И так увлеклись подсчётом, что время прозевали?

Понятно, что и товарищ Зюганов, и товарищ Грудинин пребывают сейчас не в лучшем расположении духа. Первый понимает, что может лишиться крепкого в финансовом плане товарища, второй пребывает в шоке от не очень приятных перспектив ближайшего будущего.

Дело в том, что супруга Павла Николаевича надеется получить половину его состояния, а депутатский мандат давал ему возможность избежать столь непредвиденных и больших расходов. Но ведь никто не виноват, что ко всем своим проблемам Павел Грудинин шёл целенаправленно. В советские времена была такая категория коммунистов. Они сами создавали себе проблемы, чтобы потом их героически решать. Грудинин старательно утаивает, что совладельцы его Совхоза скрыты за белизским оффшором. Словно забыв, что во времена высоких технологий всё тайное становится явным очень быстро.

Затем эпизод с женой, перечёркивающий моральный облик коммуниста жирным крестом. И при всех этих проколах какое-то маниакальное желание прорваться во власть. А куда смотрит товарищ Зюганов? Закрывая глаза на все тёмные стороны биографии Грудинина, он не только позорит дело Ленина, но и открыто показывает всем, кто верит в светлые идеи коммунизма, что обман, подлог и моральная неустойчивость не становятся шлагбаумом на пути к высоким партийным должностям. И после всего этого сочувствующие говорят о том, что кто-то видит в КПРФ серьёзного соперника?