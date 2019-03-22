В Госдуме оценили последствия заявления Трампа по Голанским высотам

Заявление президента США Дональда Трампа о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами может вызвать напряжённость в регионе. Об этом заявил член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

— В международной дипломатической практике не принято "педалировать" те проблемы, которые существуют между государствами, и использовать их для нагнетания обстановки, — цитирует депутата РИА "Новости".