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Регион
Опубликовано 22 марта 2019, 12:23

Лавров уверен, что Запад не допустит расследования преступлений НАТО в Югославии

Бывшее здание Министерства обороны Югославии. Фото: © Flickr/orientalizing

Бывшее здание Министерства обороны Югославии. Фото: © Flickr/orientalizing

Министр заявил, что операция НАТО в Югославии началась с провокации, подобной тем, что сейчас устраивают "Белые каски" в Сирии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверен, что Запад приложит все силы, чтобы не началось расследование против НАТО по поводу бомбардировки Югославии. Свою позицию глава внешнеполитического ведомства рассказал в интервью НТВ.

Мне кажется, что Запад делает и будет делать всё, чтобы этого (расследования преступлений) не произошло, — высказал мнение Лавров.

Также министр добавил, что власти нынешней Сербии проводят своё расследование по поводу применения НАТО запрещённых боеприпасов.

По его результатам мы посмотрим, что можно сделать для того, чтобы это преступление не осталось безнаказанным. Повторю, я практически не вижу шансов на то, что международные инстанции, где присутствует Запад и где западные голоса считаются, пойдут на это. Они сделают всё, чтобы этого не произошло, — заключил глава МИД РФ.

В конце прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что операция блока в Югославии была проведена для защиты гражданского населения и предотвращения дальнейших действий режима Милошевича.

Российский президент Владимир Путин во время визита в Сербию дал интервью местной прессе, в котором охарактеризовал присутствие США на Балканах как дестабилизирующий фактор.

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Иван Комогорцев
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