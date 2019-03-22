Эксперт: Шнуров нарушил парламентский дресс-код, но ему простительно
Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров перед началом парламентских слушаний в Госдуме.
Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко
Лидер группы "Ленинград" сегодня участвовал в парламентских слушаниях в Госдуме, где обсуждается новый законопроект "О культуре". Видеть рок-музыканта в кресле парламентария было непривычно, да и сам Шнуров, кажется, чувствовал себя не в своей тарелке и даже внешне выделялся на фоне деятелей культуры в деловых костюмах. На музыканте сегодня была чёрная толстовка с капюшоном, удобные брюки и ботинки на шнуровке.
Как пояснил Лайфу Александр Семенников, который возглавляет Комиссию по регламенту, правилам и процедурам Мосгордумы, каких-то строгих документально оформленных требований к одежде депутатов и членов экспертных советов у них, как и в Государственной думе, нет. Однако никто не отменял парламентские традиции и обычаи делового костюма.
— В России все тяготеют к классическому стилю. Это пиджак, брюки и, как правило, галстук. Но без галстука тоже сейчас многие ходят. Хотя, надо сказать, что в Европе — прежде всего партия "зеленых" — поломали эти парламентские традиции и стали ходить на заседания в свитерах, джинсах и так далее, — пояснил эксперт в беседе с Лайфом.
С другой стороны, по словам Семенникова, Шнуров как один из экспертов комитета по культуре как раз и являет собой определённую культурную грань, представляет интересы определённой аудитории.
— Культура, она ведь разная. Есть и классика, есть и мейнстрим, а есть и андеграундные явления. Для таких людей образ очень важен для подачи вот такой культуры. Поэтому мне кажется, что вот в этом формате он воспринимается органично: вот Шнур, он такой, он за свободное употребление ненормативной лексики, за раскованность в отношениях и в одежде тем более, — рассуждает Семенников.
Напомним, само выступление Шнура в Госдуме тоже не прошло незамеченным. На заседании он попросил парламентариев не пытаться контролировать культуру, ведь, по сути, работником сферы сейчас является любой блогер. Также он заявил, что российская культура живёт не одним лишь Пушкиным.