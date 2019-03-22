Эксперт: Шнуров нарушил парламентский дресс-код, но ему простительно

Лидер группы "Ленинград" сегодня участвовал в парламентских слушаниях в Госдуме, где обсуждается новый законопроект "О культуре". Видеть рок-музыканта в кресле парламентария было непривычно, да и сам Шнуров, кажется, чувствовал себя не в своей тарелке и даже внешне выделялся на фоне деятелей культуры в деловых костюмах. На музыканте сегодня была чёрная толстовка с капюшоном, удобные брюки и ботинки на шнуровке.

Как пояснил Лайфу Александр Семенников, который возглавляет Комиссию по регламенту, правилам и процедурам Мосгордумы, каких-то строгих документально оформленных требований к одежде депутатов и членов экспертных советов у них, как и в Государственной думе, нет. Однако никто не отменял парламентские традиции и обычаи делового костюма.

— В России все тяготеют к классическому стилю. Это пиджак, брюки и, как правило, галстук. Но без галстука тоже сейчас многие ходят. Хотя, надо сказать, что в Европе — прежде всего партия "зеленых" — поломали эти парламентские традиции и стали ходить на заседания в свитерах, джинсах и так далее, — пояснил эксперт в беседе с Лайфом.

С другой стороны, по словам Семенникова, Шнуров как один из экспертов комитета по культуре как раз и являет собой определённую культурную грань, представляет интересы определённой аудитории.

— Культура, она ведь разная. Есть и классика, есть и мейнстрим, а есть и андеграундные явления. Для таких людей образ очень важен для подачи вот такой культуры. Поэтому мне кажется, что вот в этом формате он воспринимается органично: вот Шнур, он такой, он за свободное употребление ненормативной лексики, за раскованность в отношениях и в одежде тем более, — рассуждает Семенников.