Скука смертная. Макаревич рисовал свинью, пока слушал Шнура в Госдуме — фото

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, видимо, заскучал сегодня на заседании общественного совета при Комитете Госдумы по культуре. Оператор Лайфа снял музыканта за рисованием свиньи.

Певец наделил хрюшу плохим зрением и поддержкой культуры — на глазах у свиньи очки, а внутри надпись: "Я за культуру". Однако надпись оказалась с двойным смыслом. Артист закрасил лишь часть текста, и его можно прочитать как "Я за культ!"