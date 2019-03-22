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Опубликовано 22 марта 2019, 15:01

Скука смертная. Макаревич рисовал свинью, пока слушал Шнура в Госдуме — фото

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, видимо, заскучал сегодня на заседании общественного совета при Комитете Госдумы по культуре. Оператор Лайфа снял музыканта за рисованием свиньи.

Андрей Макаревич. Фото: © Life/Алексей Литвинов

Андрей Макаревич. Фото: © Life/Алексей Литвинов

Певец наделил хрюшу плохим зрением и поддержкой культуры — на глазах у свиньи очки, а внутри надпись: "Я за культуру". Однако надпись оказалась с двойным смыслом. Артист закрасил лишь часть текста, и его можно прочитать как "Я за культ!"

Андрей Макаревич. Фото: © Life/Алексей Литвинов

Андрей Макаревич. Фото: © Life/Алексей Литвинов

Андрей Макаревич. Фото: © Life/Алексей Литвинов

Андрей Макаревич. Фото: © Life/Алексей Литвинов

Напомним, сегодня члены комитета обсуждают законопроект "О культуре". Помимо Макаревича на встрече присутствуют лидер группы "Ленинград" музыкант Сергей Шнуров, гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова, дрессировщик Эдгард Запашный и другие.

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Андрей Бражников
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