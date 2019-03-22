Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 марта 2019, 15:32

Шнуров со словами "Пушкин – наше не всё" обратился к депутатам в Госдуме

Музыкант уверен, что невозможно регламентировать деятельность работников культуры, а можно лишь создать благоприятную среду для их работы.

Видео: © Телеграм-канал Life-Shot.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров выступил на заседании общественного совета по культуре в Госдуме. Там он попросил парламентариев не пытаться контролировать культуру, ведь, по сути, работником сферы сейчас является любой блогер. Также он заявил, что российская культура живёт не одним лишь Пушкиным.

Вы пытаетесь с помощью сети поймать океан. Это не получится. Вертикали все давно падают, выстроилось горизонтальное общество. Сейчас работник сферы культуры и искусства любой блогер, — уверен Шнуров.

Певец также отметил ранее произнесённые на совете слова социолога, который напомнил о дифференциации общества. Шнуров уверен, что половина российского общества живёт в эпоху романтизма и ничего не хочет знать, кроме творчества Пушкина.

Пора на каждой школе написать, что Александр Сергеевич наше не всё. Есть ещё кое-что, — заметил музыкант.

На мероприятии присутствовал и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, однако он заскучал на заседании и занялся рисованием свиньи.

BannerImage
Иван Комогорцев
  • Новости
  • Госдума
  • Сергей Шнуров (Шнур)
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar