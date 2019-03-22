Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 марта 2019, 17:58

Участник "Битвы экстрасенсов" заперся в клетке в центре Москвы на целый день

Фото: ©instagram.com/jrttr46

Фото: ©instagram.com/jrttr46

Своей акцией он решил призвать людей совершать хорошие поступки. Неравнодушные принесли ему несколько пакетов еды и плед.

Актёр, художник и участник "Битвы экстрасенсов" Сергей Пахомов, известный как Пахом, запер себя в клетке на мосту Богдана Хмельницкого недалеко от Киевского вокзала в Москве. Эту акцию он анонсировал на своей странице в Facebook.

Клетка. В ней я проведу 8 часов. Без воды, еды и коммуникаций, — рассказал Пахом о своём перформансе.

К запертому мужчине подходили прохожие, чтобы послушать его речи про необходимость совершать добрые дела. Кто-то принёс ему еду и тёплый плед. Также акцией поинтересовались сотрудники полиции.

На других своих перформансах Сергей Пахомов предсказывал москвичам будущее. Первую известность Пахомов получил после роли поехавшего в фильме "Зелёный слоник".

BannerImage
Иван Комогорцев
  • Новости
  • Сергей Пахомов (Пахом)
  • Культура
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar