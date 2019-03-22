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Регион
Опубликовано 22 марта 2019, 18:14

Лукашенко выразил уверенность, что весь мир смотрит на Белоруссию

Александр Лукашенко. Фото: © официальный сайт президента Республики Беларусь.

Александр Лукашенко. Фото: © официальный сайт президента Республики Беларусь.

По мнению лидера государства, влияние республики распространяется на Норвегию, Швецию, Финляндию, но доходит и до африканских государств.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна стала «эпицентром региона», на неё смотрит весь мир, а многие рассчитывают на её поддержку. Слова Лукашенко, сказанные на встрече президента с активистами Барановичей, приводит агентство БелТА.

Стоит слово сказать — и сразу пошла волна: начиная с Минска, на Восток, на Запад. Все рассматривают нас и так и сяк. Это естественно, потому что Беларусь стала эпицентром нашего региона в силу того, что мы с вами, сжав зубы, выдержали все нападки, вытерпели, — высказался Лукашенко.

Также Лукашенко уверен, что к Белоруссии могут обратиться за технологической помощью, однако это будет стоить денег.

Не надо затягивать пояса, уже назатягивались, хватит. Не надо людей пугать, надо просто работать, обеспечивая себя и свою семью, свой регион и своё государство, в котором нам с вами жить, — добавил Лукашенко.

В начале марта Лукашенко заявил, что уже "наелся" президентства. Лукашенко также рассказывал, что Белоруссия разрабатывала для Венесуэлы план обороны.

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Иван Комогорцев
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