Лукашенко выразил уверенность, что весь мир смотрит на Белоруссию

По мнению лидера государства, влияние республики распространяется на Норвегию, Швецию, Финляндию, но доходит и до африканских государств.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна стала «эпицентром региона», на неё смотрит весь мир, а многие рассчитывают на её поддержку. Слова Лукашенко, сказанные на встрече президента с активистами Барановичей, приводит агентство БелТА.

— Стоит слово сказать — и сразу пошла волна: начиная с Минска, на Восток, на Запад. Все рассматривают нас и так и сяк. Это естественно, потому что Беларусь стала эпицентром нашего региона в силу того, что мы с вами, сжав зубы, выдержали все нападки, вытерпели, — высказался Лукашенко.

Также Лукашенко уверен, что к Белоруссии могут обратиться за технологической помощью, однако это будет стоить денег.

— Не надо затягивать пояса, уже назатягивались, хватит. Не надо людей пугать, надо просто работать, обеспечивая себя и свою семью, свой регион и своё государство, в котором нам с вами жить, — добавил Лукашенко.