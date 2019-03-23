Украинский генерал рассказал о желании Порошенко работать в спецслужбах СССР

С начала обучения в Киевском институте международных отношений политик рассматривался как возможный кандидат.

Украинский генерал, экс-председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, что в студенческие годы Пётр Порошенко и Михаил Саакашвили изъявляли желание работать в советских спецслужбах. Он рассказал, что с будущими политиками контактировали, чтобы понять, какие они люди и какой у них уровень подготовки.

— Они сами изъявили желание действительно работать в спецслужбах, даже когда я читал лекцию на факультете международного права, подошёл ко мне Саакашвили, а в целом, в институте, в перспективе, подошёл сам Порошенко. Я его помню молоденьким студентом, который сказал: "Я хотел бы работать", — рассказал Маломуж в эфире Четвёртого канала.

Генерал добавил, что на последних этапах отбора, уже после развала СССР, выяснилось, что по "объективным причинам" Пётр Порошенко не соответствует стандартам кадрового аппарата спецслужб, тогда уже Украины.