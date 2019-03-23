Лыжницу Белорукову дисквалифицировали за удар соперницы палкой

Российская команда уже обжаловала это решение и заявила, что спортсменку спровоцировали.

Этот эпизод с участием российской лыжницы Юлии Белоруковой на финальном этапе Кубка мира в канадском Квебеке стал одним из самых обсуждаемых событий гонки, ведь после него россиянка была отстранена от остальных этапов за неспортивное поведение, когда ударила палкой шведку Фриду Карлссон.

По мнению судей, наказание было определено справедливое и заслуженное, однако у тренера российской сборной Маркуса Крамера и многих зрителей сложилось немного иное мнение о произошедшем.

— Только что разговаривал с жюри, я смотрел видео несколько раз. Юлия попыталась обогнать Фриду, но та помешала ей и два раза ткнула её палкой в лицо, из-за чего Белорукова разозлилась. Она поступила неправильно, но я её понимаю, — приводит его слова газета Expressen.

Он заявил, что Карлссон использовала свои палки не совсем по правилам и размахивала ими как гребец, хотя должна была следить за этим. И добавил, что в таких обстоятельствах дисквалификация Белоруковой несправедлива и российская команда будет добиваться отмены этого решения.