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Регион
Опубликовано 23 марта 2019, 14:12

В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине

Фото: © Агентство городских новостей "Москва"

Фото: © Агентство городских новостей "Москва"

По словам депутата, фраза шоумена ни к чему не обязывает — он буквально сказал украинцам, что они не дождутся возвращения полуострова.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский завуалированно отстранился от дискуссии по возвращению полуострова Крым под украинскую юрисдикцию. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, сообщает RT.

Зеленский заранее снял с себя обязанности по "возвращению" полуострова Украине, — заявил депутат.

Бальбек отметил, что фраза Зеленского про то, что возвращение Крыма будет возможным только после смены власти в России, является ни к чему не обязывающим ходом. Депутат подчеркнул, что кандидат в президенты Украины завуалированно сказал согражданам, что они не дождутся возвращения полуострова.

Как ранее писал Лайф, Владимир Зеленский оценил обещание украинского лидера Петра Порошенко "вернуть" Крым после выборов президента.

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Эмила Сидорова
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