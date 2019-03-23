В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине
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По словам депутата, фраза шоумена ни к чему не обязывает — он буквально сказал украинцам, что они не дождутся возвращения полуострова.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский завуалированно отстранился от дискуссии по возвращению полуострова Крым под украинскую юрисдикцию. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, сообщает RT.
— Зеленский заранее снял с себя обязанности по "возвращению" полуострова Украине, — заявил депутат.
Бальбек отметил, что фраза Зеленского про то, что возвращение Крыма будет возможным только после смены власти в России, является ни к чему не обязывающим ходом. Депутат подчеркнул, что кандидат в президенты Украины завуалированно сказал согражданам, что они не дождутся возвращения полуострова.
Как ранее писал Лайф, Владимир Зеленский оценил обещание украинского лидера Петра Порошенко "вернуть" Крым после выборов президента.