60% разработчиков считают компьютер наиболее приоритетной платформой

В опросе, который провела британская компания UBM, принимали участие 4 тысячи человек.

Издание "Коммерсант", ссылаясь на исследование фирмы UBM (Великобритания), поделилось статистикой предпочтений разработчиков видеоигр относительно платформ. Соответствующий опрос проводился накануне GDC 2019.

В исследовании принимали участие четыре тысячи человек. В каких именно сферах задействованы разработчики, исследователи не уточнили. Из опроса стало известно, что в этом году вырос интерес к консоли Nintendo Switch — ею интересуются 45 процентов разработчиков (в прошлом году этот показатель составлял 36 процентов).

На втором месте находится PlayStation 4 (38 процентов разработчиков хотели бы создавать игры для консоли японской фирмы Sony). При этом самой важной игровой платформой разработчики всё ещё считают персональный компьютер (этой платформой интересуются 60 процентов программистов).