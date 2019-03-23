Суд признал незаконным решение КПРФ о передаче мандата Грудинину

Согласно вердикту, ЦИК обязан передать ставшее вакантным место по очереди в ближайшее время.

Суд в Москве признал незаконным решение президиума Центрального комитета КПРФ о передаче мандата умершего депутата Госдумы Жореса Алфёрова Павлу Грудинину. Об этом сообщил член Центризбиркома Евгений Шевченко.

— Мещанский суд Москвы признал решение президиума ЦК КПРФ незаконным и обязал ЦИК передать мандат в соответствии с предусмотренным законом порядком, — цитирует его ТАСС.

Шевченко добавил, что суд вынес решение на основе заявления экс-кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова.

Как сообщал Лайф, по итогам рассмотрения заявки КПРФ на передачу мандата умершего недавно депутата ГД РФ Жореса Алфёрова в пользу Павла Грудинина Центризбирком ответил отказом. Как отметил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, кандидат на место депутата Госдумы не может иметь иностранные счета.