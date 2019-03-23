Суд признал незаконным решение КПРФ о передаче мандата Грудинину
Павел Грудинин. Фото: © Агентство городских новостей "Москва"/Любимов Андрей
Согласно вердикту, ЦИК обязан передать ставшее вакантным место по очереди в ближайшее время.
Суд в Москве признал незаконным решение президиума Центрального комитета КПРФ о передаче мандата умершего депутата Госдумы Жореса Алфёрова Павлу Грудинину. Об этом сообщил член Центризбиркома Евгений Шевченко.
— Мещанский суд Москвы признал решение президиума ЦК КПРФ незаконным и обязал ЦИК передать мандат в соответствии с предусмотренным законом порядком, — цитирует его ТАСС.
Шевченко добавил, что суд вынес решение на основе заявления экс-кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова.
Как сообщал Лайф, по итогам рассмотрения заявки КПРФ на передачу мандата умершего недавно депутата ГД РФ Жореса Алфёрова в пользу Павла Грудинина Центризбирком ответил отказом. Как отметил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, кандидат на место депутата Госдумы не может иметь иностранные счета.
По данным Федеральной налоговой службы, на момент регистрации кандидатом в депутаты по списку КПРФ Павел Грудинин так и не избавился от своих зарубежных активов.