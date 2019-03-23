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Опубликовано 23 марта 2019, 20:57

В Госдуме назвали автопортретом нарисованную Макаревичем свинью

Замглавы Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предположила, что нарисованная лидером группы "Машина времени" Андреем Макаревичем свинья — это автопортрет.

Рисунок Андрея Макаревича. Фото: © Life / Алексей Литвинов

Рисунок Андрея Макаревича. Фото: © Life / Алексей Литвинов

Он, может, себя рисовал, автопортрет. На самом деле нас совершенно не волнует, что они там рисуют, — цитирует депутата "Говорит Москва".

Рисунок Андрея Макаревича. Фото: © Life / Алексей Литвинов

Рисунок Андрея Макаревича. Фото: © Life / Алексей Литвинов

Напомним, во время заседании общественного совета при Комитете Госдумы по культуре оператор Лайфа снял Макаревича за рисованием свиньи. В то время как его коллега певец Сергей Шнуров выступал с призывом разогнать Минкульт, фронтмен "Машины времени" был поглощён изображением хрюши в очках.

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Андрей Бражников
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