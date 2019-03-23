В Госдуме назвали автопортретом нарисованную Макаревичем свинью

Замглавы Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предположила, что нарисованная лидером группы "Машина времени" Андреем Макаревичем свинья — это автопортрет.

Рисунок Андрея Макаревича. Фото: © Life / Алексей Литвинов

— Он, может, себя рисовал, автопортрет. На самом деле нас совершенно не волнует, что они там рисуют, — цитирует депутата "Говорит Москва".

Рисунок Андрея Макаревича. Фото: © Life / Алексей Литвинов