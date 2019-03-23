Климкин заявил, что образование на Украине пришло в упадок после распада СССР

Министр признал, что в вузах Незалежной царит коррупция, а молодёжь фактически ничему не учится.

Глава МИД Украины Павел Климкин признал, что сфера образования в стране пришла в упадок после выхода из СССР. О причинах произошедшего дипломат написал в собственной колонке в газете "Украинская правда" под заголовком "Наука и образование. Остановить деградацию".

По словам министра, Киев ожидал, что после приобретения независимости "украинская высшая школа рванёт и быстро сравнится с европейской и мировой, однако всё произошло с точностью до наоборот". Многие украинцы были вынуждены оставить науку и образование, пойти в частные структуры или эмигрировать.

— Социальный и материальный статус учёного и преподавателя был опущен ниже плинтуса, бывшие отличники стали полными лузерами по сравнению с распальцованными двоечниками, — пишет глава украинского МИД.