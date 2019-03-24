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Регион
Опубликовано 24 марта 2019, 14:21

В НАТО назвали бомбардировки Югославии необходимыми

Бывшее здание Министерства обороны Югославии. Фото: © Flickr/orientalizing

Бывшее здание Министерства обороны Югославии. Фото: © Flickr/orientalizing

В военном альянсе считают, что операция, проведённая 20 лет назад, показала способность членов коалиции "оставаться едиными в момент кризиса".

Бомбардировки Югославии странами Североатлантического альянса в 1999 году "были необходимыми и легитимными", поскольку были направлены на предотвращение гуманитарной катастрофы в Косове. Об этом заявила пресс-служба НАТО.

Это решение было принято после более чем года боёв в Косове и нескольких неудачных попыток ООН и контактной группы, членом которой была и Россия, найти мирное дипломатическое решение кризиса. Применение силы НАТО было необходимым и легитимным, — приводит сообщение альянса ТАСС.

В организации считают, что бомбардировки Югославии в рамках операции "Союзная сила" (Operation Allied Force) "продемонстрировали способность стран НАТО действовать и оставаться едиными в момент кризиса". Атака якобы была направлена на прекращение боевых действий и репрессий жителей Косова, а также на возвращение беженцев и доступ гуманитарных организаций в регион. В пресс-службе добавили, что "Союзная сила" добилась того, чего стремилась достичь.

Напомним, бомбардировки Югославии НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. По данным сербских властей, погибло порядка двух с половиной тысяч человек, в том числе 89 детей, ранения получили двенадцать с половиной тысяч человек. Точное число жертв до сих пор неизвестно.

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Алёна Темирчиева
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