В НАТО назвали бомбардировки Югославии необходимыми
Бывшее здание Министерства обороны Югославии. Фото: © Flickr/orientalizing
В военном альянсе считают, что операция, проведённая 20 лет назад, показала способность членов коалиции "оставаться едиными в момент кризиса".
Бомбардировки Югославии странами Североатлантического альянса в 1999 году "были необходимыми и легитимными", поскольку были направлены на предотвращение гуманитарной катастрофы в Косове. Об этом заявила пресс-служба НАТО.
— Это решение было принято после более чем года боёв в Косове и нескольких неудачных попыток ООН и контактной группы, членом которой была и Россия, найти мирное дипломатическое решение кризиса. Применение силы НАТО было необходимым и легитимным, — приводит сообщение альянса ТАСС.
В организации считают, что бомбардировки Югославии в рамках операции "Союзная сила" (Operation Allied Force) "продемонстрировали способность стран НАТО действовать и оставаться едиными в момент кризиса". Атака якобы была направлена на прекращение боевых действий и репрессий жителей Косова, а также на возвращение беженцев и доступ гуманитарных организаций в регион. В пресс-службе добавили, что "Союзная сила" добилась того, чего стремилась достичь.
Напомним, бомбардировки Югославии НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. По данным сербских властей, погибло порядка двух с половиной тысяч человек, в том числе 89 детей, ранения получили двенадцать с половиной тысяч человек. Точное число жертв до сих пор неизвестно.