В Совфеде ответили на заявление НАТО о необходимости бомбардировок Югославии

Сенатор отметил, что современная политическая география в Европе была существенным образом изменена косовским прецедентом.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал заявление пресс-службы НАТО о необходимости и легитимности бомбардировок Югославии странами — членами Североатлантического альянса в 1999 году. Сенатор заявил о незаконности бомбардировок, сообщает RT.

— Потому что без санкции Совета Безопасности ООН они не имели на это право. Ничто их не может оправдать, — подчеркнул Климов.

Он добавил, что сейчас в НАТО происходившее стыдливо маскируют "словесной шелухой".