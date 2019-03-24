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Регион
Опубликовано 24 марта 2019, 20:04

В Совфеде ответили на заявление НАТО о необходимости бомбардировок Югославии

Бывшее здание Министерства обороны Югославии в Белграде. Фото: © Flickr/orientalizing

Бывшее здание Министерства обороны Югославии в Белграде. Фото: © Flickr/orientalizing

Сенатор отметил, что современная политическая география в Европе была существенным образом изменена косовским прецедентом.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал заявление пресс-службы НАТО о необходимости и легитимности бомбардировок Югославии странами — членами Североатлантического альянса в 1999 году. Сенатор заявил о незаконности бомбардировок, сообщает RT.

Потому что без санкции Совета Безопасности ООН они не имели на это право. Ничто их не может оправдать, — подчеркнул Климов.

Он добавил, что сейчас в НАТО происходившее стыдливо маскируют "словесной шелухой".

Напомним, в МИД России бомбардировки Югославии назвали пятном позора на репутации НАТО. Пресс-служба Североатлантического альянса в свою очередь заявила, что проведённая 20 лет назад операция была направлена на предотвращение гуманитарной катастрофы в Косове.

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Эмила Сидорова
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