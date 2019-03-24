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Опубликовано 24 марта 2019, 20:35

Клинцевич: Современная Россия не допустила бы бомбардировок Югославии

Франц Клинцевич. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев&nbsp;

Франц Клинцевич. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев 

Сенатор отметил, что НАТО и сегодня готово прибегать к силовым путям решения международных проблем.

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что современная Россия не допустила бы бомбардировок Югославии и сегодня НАТО в своих решениях должно считаться с Россией.

За 20 лет природа НАТО действительно не изменилась. Но другой стала ситуация в мире. Сегодня альянс, планируя свои действия, должен учитывать наличие на планете альтернативной силы в лице России, чего не было в конце прошлого века, — написал сенатор в Facebook. — Современная Россия никогда бы не допустила бомбардировок Югославии.

Клинцевич отметил, что Североатлантический альянс по-прежнему настроен решать международные проблемы силовым путём.

Ранее Лайф рассказал, что в НАТО назвали бомбардировки Югославии необходимыми.

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Сусанна Витвинская
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