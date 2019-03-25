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Опубликовано 25 марта 2019, 00:24

В Польше задержан экс-глава компании-владельца "Зимней вишни"

Фото: МЧС РФ

Фото: МЧС РФ

Следствие подозревает бывшего гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" в даче взятки.

В Польше задержан экс-гендиректор компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский. В 2016 году он покинул территорию России и скрывался от следствия.

Он был объявлен в международный розыск и по ходатайству следствия судом заочно арестован. Благодаря принятым мерам его местонахождение установлено — Вишневский задержан в Польше, и теперь прорабатывается вопрос его экстрадиции, — говорится в сообщении СК РФ.

По данным следствия, Вишневский дал взятку в семь миллионов рублей начальнику инспекции стройнадзора Кузбасса Танзилии Комковой, её сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко. Взятка предназначалась в том числе за незаконные действия при реконструкции ТРЦ "Зимняя вишня".

Кроме того, отмечается, что Следственный комитет завершает расследование по ряду эпизодов дела о пожаре в "Зимней вишне". В рамках трёх уголовных дел к уголовной ответственности привлекли 15 человек. Доказательства вины фигурантов собраны более чем в 800 томах. Признаны потерпевшими и допрошены более 450 человек, из них 83 — родственники погибших.

Напомним, страшный пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошёл 25 марта 2018 года. В огне погибло 60 человек, из которых 37 — дети. После трагедии здание признали непригодным для эксплуатации и снесли.

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Александра Вишнякова
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