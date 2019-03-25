В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами

В парламенте подчеркнули, что эти вредные вещества содержатся примерно в половине всей еды на столах россиян, а больше всего их в фастфуде.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал отказаться от трансжиров в пищевой промышленности, пишет РИА "Новости".

— Количество такой "начинки" в пище россиян достигает подчас 40–50%. Особо отличается в этом смысле сетевой фастфуд, — отметил парламентарий в письме главам Минпромторга и Минздрава.

Он напомнил данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым искусственно гидрогенизированные жиры в продуктах провоцируют сердечно-сосудистые и многие другие заболевания.

Милонов предложил постепенно снижать норму потребления трансжиров, чтобы в конце концов избавиться от них совсем. Кроме того, он высказался за полный запрет продажи еды с этими вредными веществами на предприятиях общепита.