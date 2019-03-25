Потерпевшие по делу "Зимней вишни" подали иски на 2 млрд рублей

Это оказалось почти втрое больше, чем стоит всё арестованное имущество обвиняемых.

Потерпевшие по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" потребовали в общей сложности более двух миллиардов рублей в качестве компенсации. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Она добавила, что для возмещения ущерба правоохранители уже арестовали имущество обвиняемых на сумму 700 миллионов рублей.

Отмечается, что по ряду эпизодов, связанных с трагедией, следствие завершается. К уголовной ответственности привлекли 15 человек.

Также в СК РФ сообщили, что в Польше задержали скрывавшегося от следствия экс-главу компании — собственника ТЦ Вячеслава Вишневского. Его подозревают в даче взятки.