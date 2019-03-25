Прямая трансляция: Годовщина трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

В Кемерове сегодня вспоминают жертв пожара в торговом центре "Зимняя вишня". 25 марта 2018 года огонь вспыхнул в одном из помещений здания и быстро распространился по ТЦ. В результате трагедии погибло 60 человек, большинство из которых — дети. В память о погибших десятки людей с самого утра несут цветы и игрушки к мемориалу рядом с местом трагедии.