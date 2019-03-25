Россия попросила Польшу выдать экс-главу компании — владельца "Зимней вишни"

Именно он руководил Кемеровским кондитерским комбинатом, на базе которого и был возведён ТРЦ, где погибли дети.

Генеральная прокуратура РФ направила Польше запрос о выдаче экс-главы компании — владельца торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на надзорное ведомство.

Отмечается, что именно он руководил Кемеровским кондитерским комбинатом, на базе которого и был возведён ТРЦ "Зимняя вишня".

Ранее Лайф сообщал, что в Польше был задержан экс-гендиректор компании — владельца сгоревшего в Кемерове ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский. По данным следствия, он дал взятку в семь миллионов рублей, в том числе и за незаконные действия при реконструкции ТЦ.