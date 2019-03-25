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Регион
Опубликовано 25 марта 2019, 11:05

Apple покажет новый сервис для геймеров

Фото: © AP Photo/Mary Altaffer

Фото: © AP Photo/Mary Altaffer

Согласно предварительной информации, сервис будет работать на базе подписки исключительно для мобильных устройств.

25 марта компания Apple должна показать сразу несколько новинок. Речь идёт о потоковых сервисах для видео, новостей и игр. Об этом сообщает Gizchina.

В настоящий момент об игровом сервисе известно мало: он будет функционировать на базе подписки только для мобильных гаджетов, которые работают под управлением операционной системы iOS. Команда из Купертино уже ведёт переговоры с партнёрами.

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что подписка на стриминговый сервис видео от Apple будет стоить не больше $10 в месяц. Все подробности будут озвучены на конференции сегодня.

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Сергей Сурепин
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