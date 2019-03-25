Apple покажет новый сервис для геймеров
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Согласно предварительной информации, сервис будет работать на базе подписки исключительно для мобильных устройств.
25 марта компания Apple должна показать сразу несколько новинок. Речь идёт о потоковых сервисах для видео, новостей и игр. Об этом сообщает Gizchina.
В настоящий момент об игровом сервисе известно мало: он будет функционировать на базе подписки только для мобильных гаджетов, которые работают под управлением операционной системы iOS. Команда из Купертино уже ведёт переговоры с партнёрами.
Напомним, ранее в Сети появилась информация, что подписка на стриминговый сервис видео от Apple будет стоить не больше $10 в месяц. Все подробности будут озвучены на конференции сегодня.