Apple покажет новый сервис для геймеров

Согласно предварительной информации, сервис будет работать на базе подписки исключительно для мобильных устройств.

25 марта компания Apple должна показать сразу несколько новинок. Речь идёт о потоковых сервисах для видео, новостей и игр. Об этом сообщает Gizchina.

В настоящий момент об игровом сервисе известно мало: он будет функционировать на базе подписки только для мобильных гаджетов, которые работают под управлением операционной системы iOS. Команда из Купертино уже ведёт переговоры с партнёрами.