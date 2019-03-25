Тамбовчанин отправился под суд за прошивку PlayStation 3

В настоящий момент молодой человек приговорён к шести месяцам ограничения свободы.

В отношении 29-летнего жителя Тамбова, у которого была торговая точка на центральном рынке городе, где тот продавал игровые консоли и диски, завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тамбовской области.

Согласно опубликованной информации, в сентябре 2018 года полиция сделала контрольную закупку в этой торговой точке — сотрудники правоохранительных органов приобрели консоли Sony PlayStation 3. Во время экспертизы удалось установить, что молодой человек модифицировал консоли (прошивал их, чтобы можно было запускать скачанные из Интернета игры), а после продавал их.

В отношении тамбовчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации") и ч. 1 ст. 273 УК РФ ("Создание программ для ЭВМ или внесение изменений в существующие программы, заведомо приводящих к несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации информации").