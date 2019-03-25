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Опубликовано 25 марта 2019, 10:25

Киберспортивной лигой по Call of Duty будет руководить женщина

Фото © Flickr/PlayStation Europe

Фото © Flickr/PlayStation Europe

В настоящий момент Йоханна Фарис занимает должность руководителя Call of Duty World League.

Спустя два года после появления лиги Overwatch в киберспорте появится ещё одна франшизная дисциплина. На сей раз это Call of Duty, её руководителем будет женщина. Об этом сообщает Twin Galaxies.

Activision решила нанять на должность руководителя Йоханну Фарис. В настоящий момент она занимает должность главы Call of Duty World League.

Фарис работает в Activision Blizzard с октября прошлого года. Женщина более 10 лет проработала в Национальной футбольной лиге — она занимала должность исполнительного директора.

Что же касается франшизной лиги по Call of Duty, то она будет основана на географическом местоположении. Это означает, что коллективы, которые принимают участие в лиге, будут представлять города, в которых они базируются. Франшизная лига по этой дисциплине должна появиться уже в следующем сезоне.

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Сергей Сурепин
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