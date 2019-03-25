Киберспортивной лигой по Call of Duty будет руководить женщина

В настоящий момент Йоханна Фарис занимает должность руководителя Call of Duty World League.

Спустя два года после появления лиги Overwatch в киберспорте появится ещё одна франшизная дисциплина. На сей раз это Call of Duty, её руководителем будет женщина. Об этом сообщает Twin Galaxies.

Activision решила нанять на должность руководителя Йоханну Фарис. В настоящий момент она занимает должность главы Call of Duty World League.

Фарис работает в Activision Blizzard с октября прошлого года. Женщина более 10 лет проработала в Национальной футбольной лиге — она занимала должность исполнительного директора.