Пожар в "Зимней вишне" унёс жизни 37 детей. В этом фильме вновь звучат их голоса

25 марта 2018 года в торговом центре на проспекте Ленина в Кемерове произошёл пожар, унёсший жизни 60 человек, в том числе 37 детей. Год спустя Лайф вернулся в этот город, чтобы поговорить с теми, чья жизнь разделилась на до и после. Это родители и учителя, одноклассники и соседи, те, кто спасал и кто так и не смог спасти жертв чудовищного пожара.