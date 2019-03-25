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Опубликовано 25 марта 2019, 11:55

Авторы Assassin’s Creed запустили трансляцию своей новой игры с храпом

Скриншот видео: youtube/Ubisoft

Скриншот видео: youtube/Ubisoft

Оказалось, что представители фирмы Ubisoft просто перепутали источники звука во время стрима.

У компании Ubisoft произошла забавная ситуация во время проведения прямой трансляции Space Junkies. Разработчики решили провести стрим накануне релиза, а под конец на видео стал слышен храп одного из участников трансляции.

Услышать необычные звуки для игрового события можно после 33-й минуты. Оказалось, Ubisoft перепутала источники звука, поэтому храп не совпадает с происходящим на экране.

Сама игра Space Junkies выходит 26 марта. Она будет доступна на ПК и PlayStation 4.

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Сергей Сурепин
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