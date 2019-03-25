Авторы Assassin’s Creed запустили трансляцию своей новой игры с храпом
Скриншот видео: youtube/Ubisoft
Оказалось, что представители фирмы Ubisoft просто перепутали источники звука во время стрима.
У компании Ubisoft произошла забавная ситуация во время проведения прямой трансляции Space Junkies. Разработчики решили провести стрим накануне релиза, а под конец на видео стал слышен храп одного из участников трансляции.
Услышать необычные звуки для игрового события можно после 33-й минуты. Оказалось, Ubisoft перепутала источники звука, поэтому храп не совпадает с происходящим на экране.
Сама игра Space Junkies выходит 26 марта. Она будет доступна на ПК и PlayStation 4.