Nubia готовит смартфон для геймеров с уникальной системой охлаждения

Новое устройство появится в апреле 2019 года. Гаджет будет одним из ключевых конкурентов Xiaomi Black Shark. Новый геймерский смартфон получит гибридную систему охлаждения, а также миниатюрный вентилятор — он будет отводить нагретый воздух от процессора и других компонентов смартфона, на которые создаётся нагрузка во время игры.