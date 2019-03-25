Nubia готовит смартфон для геймеров с уникальной системой охлаждения
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Новый гаджет получит мощный процессор Qualcomm Snapdragon 855 и 12 гигабайт оперативной памяти.
Бренд Nubia (принадлежит ZTE) готовит к выпуску игровой смартфон Red Magic 3. Об этом сообщает PocketNow.
Новое устройство появится в апреле 2019 года. Гаджет будет одним из ключевых конкурентов Xiaomi Black Shark. Новый геймерский смартфон получит гибридную систему охлаждения, а также миниатюрный вентилятор — он будет отводить нагретый воздух от процессора и других компонентов смартфона, на которые создаётся нагрузка во время игры.
В Red Magic 3 установят мощный процессор (Qualcomm Snapdragon 855), накопитель на 128 гигабайт, 12 гигабайт оперативной памяти, а также аккумулятор ёмкостью более пяти тысяч мАч.