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Опубликовано 25 марта 2019, 11:33

Nubia готовит смартфон для геймеров с уникальной системой охлаждения

Фото © Nubia Technology

Фото © Nubia Technology

Новый гаджет получит мощный процессор Qualcomm Snapdragon 855 и 12 гигабайт оперативной памяти.

Бренд Nubia (принадлежит ZTE) готовит к выпуску игровой смартфон Red Magic 3. Об этом сообщает PocketNow.

Новое устройство появится в апреле 2019 года. Гаджет будет одним из ключевых конкурентов Xiaomi Black Shark. Новый геймерский смартфон получит гибридную систему охлаждения, а также миниатюрный вентилятор — он будет отводить нагретый воздух от процессора и других компонентов смартфона, на которые создаётся нагрузка во время игры.

В Red Magic 3 установят мощный процессор (Qualcomm Snapdragon 855), накопитель на 128 гигабайт, 12 гигабайт оперативной памяти, а также аккумулятор ёмкостью более пяти тысяч мАч.

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Сергей Сурепин
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