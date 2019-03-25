Время расплаты. Совладелец ТРЦ "Зимняя вишня" может лишиться всех активов

Генпрокуратура России направила властям Польши запрос о выдаче задержанного там бывшего гендиректора Кемеровского кондитерского комбината Вячеслава Вишневского. Он обвиняется в даче взятки в 7 миллионов рублей главе Госстройнадзора Кузбасса Танзилии Комковой за приёмку ТРЦ "Зимняя вишня". У бизнесмена есть активы в других странах, которые теперь могут пустить на выплату компенсаций пострадавшим и семьям погибших.

Напомним, что ещё 1 ноября 2018 года Центральный районный суд Кемерова заочно арестовал Вячеслава Вишневского. На тот момент предприниматель скрывался на территории Испании, куда выехал из России ещё в 2016 году — сразу после того, как перестал быть генеральным директором Кемеровского кондитерского комбината.

— Вишневского, объявили в международный розыск ещё в декабре 2018 года, направив все данные в Интерпол, — рассказали Лайфу в СК РФ.

По версии следствия, Вячеслав Вишневский, возглавлявший Кемеровский кондитерский комбинат, предприятие — собственник ТРЦ "Зимняя вишня" — с 2008 по 2016 год, в 2013–2014 годах при посредничестве Виктора Ефимкина дал взятку в размере 7 миллионов рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, её сыну Эдуарду Комкову и генеральному директору ООО "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко, которые действовали в составе организованной группы.

— Этими деньгами Вячеслав Вишневский откупился от каких-либо действий со стороны Танзилии Комковой, связанных с приёмкой реконструированного здания, где расположился торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня", — отмечает собеседник Лайфа в СК РФ.

По данным следствия, ранее Центральный районный суд Кемерова арестовал Никиту Чередниченко и Эдуарда Комкова как обвиняемых в получении взятки.

Общее число обвиняемых по делу о трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня" составляет 16 человек.

В середине марта 2019 года Центральный районный суд Кемерова продлил арест для Юлии Богдановой, которая с 2016 по 2018 год возглавляла Кемеровский кондитерский комбинат — собственника ТРЦ "Зимняя вишня".

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Между тем, по данным СК РФ, для возмещения ущерба правоохранители уже арестовали имущество обвиняемых на сумму в 700 миллионов рублей.

Следователи не исключают, что им удастся арестовать и зарубежную недвижимость, и счета в банках задержанного в Польше Вячеслава Вишневского.

— По информации следствия, у предпринимателя Вишневского есть недвижимость в Испании и Польше, счета в ряде европейских банков, — отмечают источники Лайфа в правоохранительных органах Кемеровской области.

По самым скромным подсчётам, активы Вячеслава Вишневского могут оцениваться в десятки миллионов рублей.

— Как только данные банковские активы Вишневского и его недвижимость будут найдены, органы прокуратуры обратятся в европейские суды для ареста данного имущества и перевода его на баланс РФ для последующей реализации, — отмечают в прокуратуре.

— После же реализации данного имущества, все средства будут перечислены в фонд родственников погибших и пострадавших в трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня", — отмечают правоохранители.

Ранее основатель "КДВ групп" и совладелец "Зимней вишни" Денис Штенгелов выплатил 192 миллиона рублей компенсаций семьям погибших.

Основатель "КДВ групп" и совладелец "Зимней вишни" Денис Штенгелов.

В интервью газете "Ведомости" бизнесмен заявил, что выплата компенсации была его частной инвестицией. — Я являюсь бенефициаром части этого торгового центра. Девять-десять лет назад я являлся основным инвестором торгового комплекса. Впоследствии часть площадей была распродана, однако чуть меньше половины по-прежнему принадлежит мне, — заявлял Денис Штенгелов в интервью газете "Ведомости".

По данным же издания "Форбс", за год после трагедии в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" Штенгелов, увеличил своё состояние на $50 млн.

Штенгелов является бенефициаром одного из крупнейших производителей конфет, кондитерских изделий и снеков в России — "КДВ групп" (производит "Кириешки", "Хрустящий картофель", "Три корочки" и др.), а также розничной сети "Ярче!". Состояние российского бизнесмена в конце 2017 года превышало $1 миллиард. Весной прошлого года Штенгелов впервые вошёл в список самых богатых бизнесменов России по версии Forbes: тогда издание оценило его состояние в $600 миллионов.

Фото: © Агентство "Москва"/Любимов Андрей

По информации администрации Кемеровской области, родственники погибших получили по 5 млн рублей: 1 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ, ещё столько же — из резервного фонда коллегии администрации Кемеровской области и по 3 млн рублей выплатил совладелец "Зимней вишни" Денис Штенгелов.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди них 41 ребёнок, ещё 79 человек пострадали. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвёртом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе и три кинозала. 21 августа 2018 года завершился снос сгоревшего здания и прилегающих строений. На этом месте будет разбит сквер памяти.