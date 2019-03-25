Потерявший семью в "Зимней вишне": Дома страшно. Кажется, вот-вот дети выбегут

Перед страшной трагедией кемеровчанин Игорь Востриков был счастливым семьянином. 20 марта 2018 года он отмечал 30-летие своей супруги Елены, с которой воспитывал двух сыновей — двухлетнего малыша Рому и пятилетнего Артёма — и семилетнюю дочку Аню. Но спустя несколько дней его жизнь полностью перевернётся и разделится на до и после.

На фото слева — Игорь Востриков, справа — его жена Елена и дети. Фото: vk.com/Востриковы

В тот чёрный день, 25 марта, при пожаре погибла его семья. Жена, дети, младшая сестра Игоря Алёна — из зала кинотеатра с заблокированными дверями не спасся никто. А последнее СМС, которое отправила мужу супруга, не может не вызывать безудержных слёз. "Мы задыхаемся, я люблю тебя", — написала Елена.

Теперь Игорь, который уезжал на время в Штаты, вернулся, чтобы отнести букет белых роз на могилу жены в день рождения — она их очень любила. Мужчина рассказал, что ему физически трудно находиться в родном городе, где всё напоминает о погибшей семье. Особенно переступать порог дома, где жили самые близкие люди, пишет Starhit.

Когда оказываюсь в том месте, охватывает ужас. Звенящая тишина... Вещи и игрушки остались на своих местах — я ничего не трогал. <...> Захожу в прихожую, и кажется, что вот-вот выбегут сыновья и дочь и повиснут на мне. Это невыносимо Игорь Востриков