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Опубликовано 25 марта 2019, 12:26

В Индии запретили мобильную версию PlayerUnknownʼs Battlegrounds

Обложка видео: youtube/PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS

Обложка видео: youtube/PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS

Местные СМИ называют игру эпидемией, из-за которой дети превращаются в настоящих психопатов.

Сразу несколько штатов в Индии запретили мобильную игру PlayerUnknownʼs Battlegrounds. Причина — возможная угроза психическому здоровью детей. Об этом сообщает Bloomberg.

Преподаватели, политики, журналисты и родители по всей стране выступают против шутера. Журналисты стали называть игру эпидемией, из-за которой дети теряют "ментальный баланс" и становятся психопатами.

Сейчас рынок игр в Индии быстро растёт — в данный момент он составляет $290 млн. Аналитики связывают такой рост с распространением смартфонов, консолей и персональных компьютеров за последние годы в индийском обществе. Сейчас Индия — второй главный рынок смартфонов после Китая.

Ранее мы писали, что студентов арестовали за игру в PUBG Mobile во время экзаменов.

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Сергей Сурепин
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