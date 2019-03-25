В Индии запретили мобильную версию PlayerUnknownʼs Battlegrounds

Местные СМИ называют игру эпидемией, из-за которой дети превращаются в настоящих психопатов.

Сразу несколько штатов в Индии запретили мобильную игру PlayerUnknownʼs Battlegrounds. Причина — возможная угроза психическому здоровью детей. Об этом сообщает Bloomberg.

Преподаватели, политики, журналисты и родители по всей стране выступают против шутера. Журналисты стали называть игру эпидемией, из-за которой дети теряют "ментальный баланс" и становятся психопатами.

Сейчас рынок игр в Индии быстро растёт — в данный момент он составляет $290 млн. Аналитики связывают такой рост с распространением смартфонов, консолей и персональных компьютеров за последние годы в индийском обществе. Сейчас Индия — второй главный рынок смартфонов после Китая.