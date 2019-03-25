В Госдуме назвали причины весеннего обострения у россиян

В нижней палате парламента напомнили, что около миллиона человек в РФ имеют инвалидность по психическим заболеваниям.

Около 30% жителей России страдают различными психическими заболеваниями. Весеннее обострение для них является знакомым и тяжёлым состоянием. О том, как бороться с обострением, рассказал в интервью НСН зампред Комитета ГД по охране здоровья Николай Говорин.

— Порядка 30% взрослого населения может обнаруживать у себя лёгкие непсихотические расстройства, например бессонницу, лёгкую депрессию, снижение настроения, повышенную раздражительность. Это так называемый невротический регистр нарушений. При межличностных отношениях это может сопровождаться также повышенной раздражительностью и конфликтностью. Много и тяжёлых форм психических расстройств, — отметил Говорин.

По словам парламентария, врачи проводят профилактику весенних обострений. Он отметил важность системы диспансеризации больных. Также Говорин поделился тем, как сохранить психическое здоровье.