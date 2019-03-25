В Госдуме назвали причины весеннего обострения у россиян
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В нижней палате парламента напомнили, что около миллиона человек в РФ имеют инвалидность по психическим заболеваниям.
Около 30% жителей России страдают различными психическими заболеваниями. Весеннее обострение для них является знакомым и тяжёлым состоянием. О том, как бороться с обострением, рассказал в интервью НСН зампред Комитета ГД по охране здоровья Николай Говорин.
— Порядка 30% взрослого населения может обнаруживать у себя лёгкие непсихотические расстройства, например бессонницу, лёгкую депрессию, снижение настроения, повышенную раздражительность. Это так называемый невротический регистр нарушений. При межличностных отношениях это может сопровождаться также повышенной раздражительностью и конфликтностью. Много и тяжёлых форм психических расстройств, — отметил Говорин.
По словам парламентария, врачи проводят профилактику весенних обострений. Он отметил важность системы диспансеризации больных. Также Говорин поделился тем, как сохранить психическое здоровье.
По его словам, необходимо избегать не только в период весеннего обострения, но и в иное время алкоголя и других психоактивных веществ, курения, беспорядочных половых связей, стараться вести здоровый образ жизни. Эксперт подчеркнул, что большое значение для психического здоровья имеют семья и повышение благосостояния.