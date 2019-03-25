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Опубликовано 25 марта 2019, 18:00

Комиссия ГД и СФ не смогла договориться по закону о хостелах в жилых домах

Видео: © L!FE

Согласительная комиссия Государственной думы и Совета Федерации России не смогла прийти к согласию в отношении закона о хостелах, следующее заседание состоится 27 марта.

Приняли решение перенести [заседание] на среду. Ожидается предложение от фракции "Единая Россия", Пахомов Евгений Александрович его озвучил, мы готовы пойти навстречу, но максимум — продлить срок вступления [закона в силу] до 1 июля [2019 года], — сказала Лайфу председатель Комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

В четверг ГД на пленарном заседании постановила создать согласительную комиссию по закону о хостелах, в рамках которой планируется доработать закон совместно с Совфедом, скорректировав сроки его вступления в силу.

Госдума 3 марта в третьем чтении приняла закон, который запрещает использовать жилые помещения в многоквартирных домах как хостелы. Однако позднее Совфед отклонил его.

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Александр Юнашев
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