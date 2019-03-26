Следствие вышло на кабель. Эксперты выяснили, как загорелась "Зимняя вишня"

— Короткое замыкание в электропроводке (в течение 0,01 секунды) произошло между аттракционами "Батут" и "Детский городок". Автоматика не сработала, — отмечается в материалах уголовного дела, которые есть в распоряжении Лайфа.

Как выяснили эксперты, причиной короткого замыкания стал неправильный монтаж лотка под электропроводку. Он был привинчен к балке — перекрытию потолка на четвёртом этаже — болтами и гайками через металлические ленты. Вероятно, острые края болтов упёрлись в кабель большого сечения, утверждается в материалах уголовного дела.

Фото: © Из материалов уголовного дела

По мнению экспертов, из-за частой вибрации под крышей ТРЦ проводка частично продавилась в месте соприкосновения с одним из болтов, в результате чего и возникло короткое замыкание, которое не было устранено автоматической системой.

К похожим выводам пришёл и один из потерпевших — Александр Ананьев. У него в "Зимней вишне погибли две дочери.

— Из-за частой вибрации неправильно уложенный провод между аттракционами "Батут" и "Детский городок", не имеющий защиты от короткого замыкания, нагрелся до температуры 650 градусов и вспыхнул, — отмечает Александр Ананьев.

Фото: © Из материалов уголовного дела

Кроме того, следователи установили, что большинство погибших просто не смогли выбраться из объятого пламенем юго-западной части здания, так как эвакуационная дверь четвёртого этажа была закрыта. Большинство погибших задохнулись, ожидая спасателей.

Как отмечают в СК РФ, сейчас три уголовных дела о пожаре в "Зимней вишне" насчитывают 800 томов. Следствие по первому уголовному делу было завершено ещё в августе 2018 года. А судебные слушания начнутся уже в мае 2019 года.

Фото: © Из материалов уголовного дела

К уголовной ответственности привлечены 16 человек. В зависимости от роли каждого следствие вменяет им такие преступления, как нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве, халатность, растрата, злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество (ч. 3 ст. 219, ч. 3 ст. 238, ч. 3 ст. 293, ч. 4 ст. 160, ч. 6 ст. 290, ч. 5 ст. 291, ч. 4 ст. 291.1, ч. 3 ст. 285, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Фото: © Из материалов уголовного дела

Обвиняемые — именно генеральный директор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании, инженер противопожарной системы (по образованию повар) Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК — собственник ТРЦ) Георгий Соболев, генеральный директор комбината Юлия Богданова и начальник службы пожаротушения 1-го кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин.

Генеральный директор управляющей компании ТРК "Зимняя вишня Кемерово" Надежда Судденок в Заводском районном суде в Кемерове после заседания по делу о пожаре в ТЦ. Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

Также завершается расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Кемеровской области Григория Терентьева, начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, её сына Эдуарда Комкова, заместителя начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Светланы Шенгерей, генерального директора ООО "ИСК ресурс" Никиты Чередниченко, бывшего генерального директора ОАО "ККК" Вячеслава Вишневского, в действиях которого следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). В 2016 году Вишневский покинул территорию Российской Федерации и скрылся от следствия. Он был объявлен в международный розыск и по ходатайству следствия заочно арестован судом. Благодаря этим мерам его местонахождение установлено, Вячеслав Вишневский задержан в Польше. Теперь прорабатывается вопрос о его экстрадикции.