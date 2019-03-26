Кузнецова заявила о трудностях с защитой российских детей, усыновлённых в США

По словам Кузнецовой, в США игнорируют многочисленные запросы по состоянию ранее усыновлённых американскими гражданами российских детей.

Между Россией и США сложные отношения касательно защиты прав российских детей, которых передали на усыновление. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам детей Анна Кузнецова.

По её мнению, обсуждение спорных случаев в такой практике очень полезно. Однако это возможно лишь в том случае, если желание решать проблемы исходит от обеих сторон.

— От ответственных органов нет ни одного ответа на многочисленные запросы по их состоянию. По сути, если детям понадобится помощь, мы об этом никогда не узнаем... Поэтому нужно не оставлять усилия по изменению ситуации и поиску ответов, — написала Кузнецова в "Фейсбуке".

Также общественный деятель отметила, что на последней встрече с экспертами, а также представителями органов опеки и попечительства были вынесены на обсуждение такие вопросы, как международные браки, передача детей, соблюдение прав ребёнка, усыновлённого иностранными гражданами.

— Сотни обращений на эту тему приходят и в аппарат уполномоченного по правам ребёнка, — добавила Кузнецова.

Кроме этого, по её словам, с большинством других стран подобные отношения налажены. В частности, совместно с Францией была создана специальная комиссия, позволяющая разрешить большинство спорных ситуаций, с Италией заключён договор, с Финляндией и Киргизией — меморандумы, а Испания сообщила о своей готовности постоянно поддерживать диалог по проблемам защиты детей и проводить его в любом формате.