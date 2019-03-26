В Крыму назвали утопией планы Украины и НАТО по "возвращению" полуострова

Главная цель данного сотрудничества Киева и Брюсселя — антироссийская пропаганда, отметил депутат Госдумы от крымского региона.

Депутат Государственной думы РФ от Республики Крым Михаил Шеремет считает утопией и бесперспективным проектом платформу Украины и НАТО по "возвращению" Крыма.

— Создание подобной платформы — бесперспективный проект. Это просто утопия. Никакой перспективы возвращения Крыма под украинскую юрисдикцию нет. Главная цель всей этой пропаганды — это создание из России образа врага, основанного на утопических идеях, — сказал РИА "Новости" Шеремет.

Михаил Шеремет подчеркнул, что странам НАТО стоило бы лучше задуматься о создании платформ по возрождению тех стран, которые они бомбили и в которые с помощью оружия "насаживали свою демократию".

— НАТО — это как плесень, там, где они появляются, сразу на смену мира приходит война, — подытожил депутат.

Как сообщал Лайф, в эфире одного из украинских телеканалов президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Киев рассматривает вариант сотрудничества с НАТО по "возвращению" Крыма.