Выгнать нельзя оставить. За что Шнура могут исключить из совета Госдумы

Мнение музыканта Сергея Шнурова, вошедшего в состав Экспертного совета при Комитете Госдумы по культуре, является альтернативным, об этом Лайфу заявила зампредседателя думского комитета депутат от партии "Справедливая Россия" Елена Драпеко. Она считает, что от участия Шнурова в совете пока есть польза.

— Если он окажется бесполезным или вредным для нас, начнёт хулиганить, матом ругаться, ну тогда, может, и выгоним. А пока что он нас вполне устраивает. Он высказывает альтернативную позицию, он ищет наши слабые места, мы эти слабые места и будем штопать, — сказала Елена Драпеко.

Она также отметила, что Шнуров "отражает позицию целого ряда деятелей культуры".

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Член Комитета Госдумы по культуре депутат от "Единой России" Ольга Германова также считает, что в общественном совете должны быть люди разных слоёв культуры, выражающие разные мнения.

Германова разделяет точку зрения Драпеко, но предостерегает Шнурова от использования ненормативной лексики на заседаниях совета.

— Я не его союзник, если он будет использовать в выступлениях мат. Ещё будучи главой города Курска, я никогда не приветствовала ругательства, у меня была целая программа по борьбе с матом. Кто ругается матом, тот является приматом. Разве нет других слов? — говорит депутат.

Она подчеркнула, что использование матерных выражений говорит об отсутствии культуры речи. Со Шнуровым депутат близко не общается, потому что музыкант ей несимпатичен.

Фото © VK/Ольга Германова

Шнуров в новом статусе уже принял участие в парламентских слушаниях, на которых рассматривалась концепция законопроекта "О культуре". Поручение разработать новый закон "О культуре" дал в 2018 году президент Владимир Путин.

Основные обсуждения концепции касаются роли государства в регулировании сферы культуры. Так, Шнуров на слушаниях в Госдуме заявил, что Министерство культуры РФ нужно распустить.

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев, вступивший в небольшую полемику со Шнуровым по поводу конкурса на лучшую рэп-композицию о туризме, обратил внимание, что музыкант "активно следит за повесткой Государственной думы и высказывает мнение независимо от того, касается вопрос культуры или иной сферы жизни".

— Возможно, его участие в общественном совете комитета по культуре поможет артисту лучше понять сложный процесс законотворчества и государственного управления, — предположил Дегтярев. — Совет для того и создаётся, чтобы услышать мнение общественности, её представителей, лидеров мнений в том или ином направлении.

Давний оппонент Шнурова депутат Госдумы Виталий Милонов уверен, что "наличие Шнурова в совете будет сказываться скорее негативно на отечественной, русской культуре, нежели позитивно".

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— Его предложения по ликвидации Министерства культуры говорят о том, что включение его в этот совет, по большому счёту, было, мягко говоря, преждевременным. Во всех странах, особенно цивилизованных, развитых Министерство культуры не только есть, но и активно работает, — указал Милонов.

По его мнению, Минкульт можно критиковать, можно с ним не соглашаться, но сомневаться в его востребованности, в его необходимости — это бескультурье.

— Не хотелось бы, чтобы совет по культуре превращался в анекдот про "Алло, прачечная?" с участием Сергея Шнурова. Именно этот анекдот, которому уже сто лет в обед, к сожалению, становится реальностью, — добавил парламентарий.

Самый молодой депутат Госдумы либерал-демократ Василий Власов согласен с тем, что Сергей Шнуров, участвуя в Экспертном совете Комитета Госдумы по культуре, "отражает интересы определённой группы населения".