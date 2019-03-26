Nintendo выпустит две обновлённые модели Switch до конца 2019 года

Одна версия будет более дешёвой, а другая — с улучшенными техническими характеристиками.

Источники издания WSJ сообщили, что в рамках выставки Е3 в этом году японская фирма Nintendo планирует показать две новые ревизии своей гибридной консоли Switch. Первая версия получит улучшенное "железо", а вторая будет более доступной.

Согласно опубликованной информации, в бюджетной версии консоли не будет вибрации в контроллерах. Сама консоль будет рассчитана в первую очередь на игру в портативном режиме. Также обе версии будут отличаться внешне от оригинальной консоли.