Nintendo выпустит две обновлённые модели Switch до конца 2019 года
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Одна версия будет более дешёвой, а другая — с улучшенными техническими характеристиками.
Источники издания WSJ сообщили, что в рамках выставки Е3 в этом году японская фирма Nintendo планирует показать две новые ревизии своей гибридной консоли Switch. Первая версия получит улучшенное "железо", а вторая будет более доступной.
Согласно опубликованной информации, в бюджетной версии консоли не будет вибрации в контроллерах. Сама консоль будет рассчитана в первую очередь на игру в портативном режиме. Также обе версии будут отличаться внешне от оригинальной консоли.
Компания Nintendo пока не комментирует эту информацию.