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Опубликовано 26 марта 2019, 13:43

Nintendo выпустит две обновлённые модели Switch до конца 2019 года

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Одна версия будет более дешёвой, а другая — с улучшенными техническими характеристиками.

Источники издания WSJ сообщили, что в рамках выставки Е3 в этом году японская фирма Nintendo планирует показать две новые ревизии своей гибридной консоли Switch. Первая версия получит улучшенное "железо", а вторая будет более доступной.

Согласно опубликованной информации, в бюджетной версии консоли не будет вибрации в контроллерах. Сама консоль будет рассчитана в первую очередь на игру в портативном режиме. Также обе версии будут отличаться внешне от оригинальной консоли.

Компания Nintendo пока не комментирует эту информацию.

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Сергей Сурепин
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