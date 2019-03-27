Похороны уровня генсека: Как в СССР проводили в последний путь Гагарина

Оглавление Прощание всем миром Похороны героя

27 марта 1968 года погиб Юрий Гагарин. Смерть первого космонавта во время простого тренировочного полёта на самолёте шокировала всю страну. Единственный раз в советской истории был объявлен общенациональный траур в связи со смертью человека, не являвшегося действующим лидером государства. Проститься с легендарным космонавтом пришли сотни тысяч человек, а урну с прахом погибшего несли лично генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и глава Правительства СССР Алексей Косыгин.

Прощание всем миром

Фото: © РИА Новости / Устинов

Юрий Гагарин и Владимир Серёгин погибли, выполняя тренировочный полёт на самолёте МиГ. Серёгин был опытнейшим лётчиком-инструктором, самолёт — надёжным и предсказуемым. О том, что послужило причиной аварии, спорят до сих пор и будут спорить ещё долго. Вплоть до вечера 27 марта теплилась надежда, что Гагарин уцелел и успел катапультироваться.

К утру 28 марта поисковики нашли останки обоих пилотов и их личные вещи. Сомнений не было: оба пилота погибли.

В тот же день состоялось опознание останков. 29 марта все без исключения советские газеты вышли с траурными передовицами, большими портретами Гагарина и соболезнованиями от лидеров государства.

Утром того же дня в ЦДСА (Центральный дом Советской армии, ныне Центральный дом Российской армии) был открыт доступ к урнам с прахом Гагарина и Серёгина. Только за 29 марта число посетивших ЦДСА превысило 40 тысяч человек.

Фото: © РИА Новости / Валерий Шустов

При жизни Гагарин дослужился до звания полковника, а в почётном карауле возле урны с его прахом стояли маршалы и другие высшие военачальники.

Поток желавших проститься с космонавтом не иссякал. Многие занимали места в очереди ещё ночью. Поэтому вечером 29 марта пришлось продлить доступ к праху, а утром 30 марта открытие ЦДСА было перенесено на более раннее время.

Урны с прахом лётчиков буквально утопали в цветах и венках. Траурные венки прислали почти все существовавшие в СССР организации и объединения, все союзные республики, области, крупные города и даже районы городов. Было немало венков и от иностранных правительств, которые возлагали послы этих стран.

Похороны героя

Фото: © РИА Новости / Юрий Сомов

Ровно в 12 часов 30 марта доступ в зал ЦДСА был закрыт. Родственники и близкие друзья покойных получили возможность проститься с ними без присутствия посторонних.

В 13:10 под звуки траурного марша участники траурной вахты и космонавты вынесли урны с прахом из ЦДСА и двинулись к Дому союзов. Траурная процессия шла по коридору из десятков тысяч людей, которые стояли за оцеплением.

Возле Дома союзов урны с прахом переместили на орудийный лафет, который вёз БТР. Перед бронемашиной шли военные, которые несли награды погибших. Рядом с лафетом маршировал почётный караул, следом за ним шли близкие погибших, высшие военачальники, политические лидеры, космонавты. Все шли пешком. Как и прежде, вдоль всего маршрута траурной процессии стояли тысячи людей. Многие держали в руках портреты Гагарина.

Фото: © РИА Новости / Валерий Шустов

К моменту прибытия процессии на Красную площадь она уже была переполнена. Перед оцеплением напротив Мавзолея стоял военный оркестр. Возле Мавзолея процессия остановилась, урны перенесли на специальные постаменты. Семь лет назад Гагарина чествовали здесь после возвращения на Землю, теперь его провожали в последний путь.

Начался траурный митинг.

В 14:30 член Политбюро ЦК КПСС Андрей Кириленко установил урны с прахом погибших в нишах стены. По всей стране была объявлена минута молчания.

Затем грянул артиллерийский салют, и ниши были запечатаны. На площади заиграл гимн Советского Союза. После этого мимо Мавзолея промаршировали военные.

В 16:00 в одном из залов ЦДСА начался памятный вечер, посвящённый погибшим. Зал не мог вместить более 200 человек, а большую часть составляли родственники и близкие друзья покойных. Отвечавшему за списки генерал-полковнику Николаю Каманину пришлось отбирать оставшихся из нескольких тысяч претендентов. В итоге были отобраны один-два представителя от ЦК КПСС, Верховного Совета, правительства, ВВС, крупных ОКБ. В 20:00 мероприятие завершилось. Вдова Гагарина Валентина уехала домой, жёны космонавтов отправились с ней, чтобы поддержать.

По своему размаху похороны первого космонавта могли сравниться только со сталинскими (позднее — с брежневскими). Но и Брежнев, и Сталин умерли в статусе действующих лидеров государства, их правление длилось долгие годы и составило целую эпоху. Такие почести были положены им по статусу.