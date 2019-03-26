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Опубликовано 26 марта 2019, 20:48

В Госдуме прокомментировали дело Абызова

Фото: © L!FE/Анна Харитонова

Фото: © L!FE/Анна Харитонова

В нижней палате парламента считают, что возмездие приходит всегда — вне зависимости от того, когда совершено правонарушение.

Член Комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный выразил мнение, что уголовное дело в отношении бывшего министра Михаила Абызова говорит о продолжении государственной политики по борьбе с коррупцией, смещая акцент на неотвратимость наказания. Его слова приводит РИА "Новости".

Это продолжение антикоррупционной политики, набирающей обороты. Результат такой политики заключается в том, что сегодня мы видим, что закон един для всех, что неприкасаемых нет вне зависимости от погон, должности, звания или другого социального статуса, — пояснил парламентарий.

Он добавил, что сейчас госполитика по борьбе с коррупцией смещает акцент на неотвратимость наказания вне зависимости от того, когда совершалось преступление.

Три антикоррупционных кита — политическая воля высшего руководства государства, качественные антикоррупционные законы и антикоррупционный маховик правоприменения — поднимают на сегодняшний день (борьбу с коррупцией. — Прим. Лайфа) на новый уровень. Неважно, когда совершено правонарушение, — возмездие придёт, — подчеркнул депутат.

Напомним, Абызова подозревают в создании преступного сообщества и хищении четырёх миллиардов рублей с последующим выводом за границу. Он задержан.

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Аннa Харитонова
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