Стримера поймали на лжи благодаря отражению в очках

После того как геймера уличили в использовании читов, он удалил свой канал на Twitch (на этой площадке Андерссон транслировал свои игры). Нечестную игру со стороны Faken заметил пользователь Scruul — ему удалось зафиксировать в отражении очков Кристоффера движущиеся модельки противника, в то время как на самой трансляции этого не было.