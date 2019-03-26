Стримера поймали на лжи благодаря отражению в очках
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Оказалось, бывший профессиональный геймер использовал запрещённое программное обеспечение для нечестной игры.
Пользователи Reddit обвинили стримера Кристоффера Андерссона (псевдоним — Faken) в использовании читов. Бывший профессиональный геймер по CS 1.6 в отражении своих очков засветил запрещённую программу. Об этом сообщает GS.
После того как геймера уличили в использовании читов, он удалил свой канал на Twitch (на этой площадке Андерссон транслировал свои игры). Нечестную игру со стороны Faken заметил пользователь Scruul — ему удалось зафиксировать в отражении очков Кристоффера движущиеся модельки противника, в то время как на самой трансляции этого не было.
Напомним, Андерссон выступал за микс edepol. Эта команда играла в открытых отборочных к DreamHack Regional Minor Championship.