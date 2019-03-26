Игра про Железного Человека в виртуальной реальности выйдет в 2019 году
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Специально для этой игры дизайнер костюмов Ади Гранов представил укороченную версию знакомого костюма Железного Человека.
В рамках презентации State of Play компании Sony была анонсирована новая игра. Ею стал проект Iron Man VR — игра про Железного Человека создаётся для виртуальной реальности. Для работы понадобится гаджет PlayStation VR.
Новая игра позволит стать Железным Человеком. Игрокам нужно будет летать по миру и уничтожать врагов с помощью экзоскелета.
Игра выйдет в 2019 году.