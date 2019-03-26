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Регион
Опубликовано 26 марта 2019, 18:03

Игра про Железного Человека в виртуальной реальности выйдет в 2019 году

Фото: © Twitter / THR

Фото: © Twitter / THR

Специально для этой игры дизайнер костюмов Ади Гранов представил укороченную версию знакомого костюма Железного Человека.

В рамках презентации State of Play компании Sony была анонсирована новая игра. Ею стал проект Iron Man VR — игра про Железного Человека создаётся для виртуальной реальности. Для работы понадобится гаджет PlayStation VR.

Новая игра позволит стать Железным Человеком. Игрокам нужно будет летать по миру и уничтожать врагов с помощью экзоскелета.

Игра выйдет в 2019 году.

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Сергей Сурепин
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