ЦИК передала депутатский мандат Алфёрова красноярскому коммунисту Медведеву
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Депутат заксобрания Красноярского края пока не прокомментировал, согласен ли он продолжить работу в Госдуме.
Думский мандат нобелевского лауреата и депутата от фракции КПРФ Жореса Алфёрова, умершего в начале марта, передан в пользу депутата заксобрания Красноярского края Петра Медведева. Такое решение принято на заседании Центральной избирательной комиссии России.
— ЦИК РФ постановляет передать вакантный мандат депутата Государственной думы Федерального собрания РФ седьмого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Государственной думы... из федерального списка кандидатов, выдвинутого КПРФ, Медведеву Петру Петровичу, — говорится в постановлении ведомства.
Отмечается, что решение принято на основании норм федерального законодательства, по которым мандат переходит первому человеку в группе, которая не получила депутатское место при распределении его после проведения выборов в Госдуму.
Как сообщал Лайф, по итогам рассмотрения заявки КПРФ на передачу мандата умершего недавно депутата ГД РФ Жореса Алфёрова в пользу Павла Грудинина Центризбирком ответил отказом.
Как обосновал данное решение заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, кандидат на место депутата Госдумы не может иметь иностранные счета. По данным Федеральной налоговой службы, на момент регистрации кандидатом в депутаты по списку КПРФ Павел Грудинин так и не избавился от своих зарубежных активов.