ЦИК передала депутатский мандат Алфёрова красноярскому коммунисту Медведеву

Депутат заксобрания Красноярского края пока не прокомментировал, согласен ли он продолжить работу в Госдуме.

Думский мандат нобелевского лауреата и депутата от фракции КПРФ Жореса Алфёрова, умершего в начале марта, передан в пользу депутата заксобрания Красноярского края Петра Медведева. Такое решение принято на заседании Центральной избирательной комиссии России.

— ЦИК РФ постановляет передать вакантный мандат депутата Государственной думы Федерального собрания РФ седьмого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Государственной думы... из федерального списка кандидатов, выдвинутого КПРФ, Медведеву Петру Петровичу, — говорится в постановлении ведомства.

Отмечается, что решение принято на основании норм федерального законодательства, по которым мандат переходит первому человеку в группе, которая не получила депутатское место при распределении его после проведения выборов в Госдуму.

Как сообщал Лайф, по итогам рассмотрения заявки КПРФ на передачу мандата умершего недавно депутата ГД РФ Жореса Алфёрова в пользу Павла Грудинина Центризбирком ответил отказом.