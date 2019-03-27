Критики не нашли ничего оригинального в "королевской битве" Battlefield V

По мнению журналистов, разработчики смогли сделать хороший продукт, но он вряд ли выдержит конкуренцию с другими играми.

25 марта в шутере Battlefield V появился собственный режим "королевской битвы". Дополнение получило название Firestorm. Журналисты, которые опробовали новый режим, в основном хвалят его, однако сходятся во мнении, что Firestorm вряд ли ждёт успех.

Например, Пол Тамайо (Kotaku) хвалит игру, но сделал вывод, что Firestorm в её текущем виде не может предложить чего-то нового геймерам, поэтому вряд ли сможет выжить в условиях жёсткой конкуренции с другими представителям жанра "королевская битва".

При этом Тайлер Уайлд (PC Gamer) назвал Firestorm самой красивой "королевской битвой" в мире. Критик был крайне впечатлён аудиовизуальной составляющей нового режима. При этом журналист аналогично не смог найти ничего впечатляющего или революционного с точки зрения игрового процесса.