Electronic Arts увольняет 350 сотрудников и закрывает офис в Москве

В результате сокращения штата пострадают отделы аналитики, маркетинга, а также издательства.

Компания Electronic Arts сообщила об увольнении 350 сотрудников. Вместе с этим фирма сокращает своё присутствие в Японии и закрывает офис в Москве. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

Всего в Electronic Arts работает порядка девяти тысяч человек. Таким образом, под сокращение попадает примерно четыре процента штата.

Руководство фирмы решило внести изменения в организацию отделов издательства и маркетинга. Кроме того, в EA планируют поменять работу с игроками на российском и японском рынках. Теперь фирма хочет сфокусироваться на повышении качества своих игр и сервисов.