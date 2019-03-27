Electronic Arts увольняет 350 сотрудников и закрывает офис в Москве
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В результате сокращения штата пострадают отделы аналитики, маркетинга, а также издательства.
Компания Electronic Arts сообщила об увольнении 350 сотрудников. Вместе с этим фирма сокращает своё присутствие в Японии и закрывает офис в Москве. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.
Всего в Electronic Arts работает порядка девяти тысяч человек. Таким образом, под сокращение попадает примерно четыре процента штата.
Руководство фирмы решило внести изменения в организацию отделов издательства и маркетинга. Кроме того, в EA планируют поменять работу с игроками на российском и японском рынках. Теперь фирма хочет сфокусироваться на повышении качества своих игр и сервисов.
Несмотря на закрытие московского офиса, Electronic Arts продолжит поддерживать свои проекты в России. В частности, часть сотрудников будет переведена в подразделение "Восточная Европа/Развивающиеся рынки".