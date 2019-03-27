Стало известно, когда "Гвинт" выйдет на iPhone и Android

В настоящий момент популярная карточная игра доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Компания CD Projekt официально анонсировала "Гвинт" для мобильных устройств. Об этом стало известно во время ежегодного финансового отчёта фирмы.

Версия для iPhone выйдет осенью 2019 года. Пользователи Android получат доступ к игре только в 2020 году. Отдельные подробности разработчики озвучат позже.