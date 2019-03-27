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Опубликовано 27 марта 2019, 15:34

Стало известно, когда "Гвинт" выйдет на iPhone и Android

Фото © CD Projekt

Фото © CD Projekt

В настоящий момент популярная карточная игра доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Компания CD Projekt официально анонсировала "Гвинт" для мобильных устройств. Об этом стало известно во время ежегодного финансового отчёта фирмы.

Версия для iPhone выйдет осенью 2019 года. Пользователи Android получат доступ к игре только в 2020 году. Отдельные подробности разработчики озвучат позже.

Анонс мобильной версии "Гвинта" состоялся за день до релиза первого крупного дополнения — "Алое проклятье". Разработчики пока не подтвердили общую прогрессию между портативной и стационарной версиями карточной игры.

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Сергей Сурепин
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