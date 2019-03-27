Названа дата выхода новой части Wolfenstein

Будущий шутер получит название Youngblood. Его релиз запланирован на 26 июля этого года.

Компания Bethesda опубликовала сюжетный трейлер игры Wolfenstein: Youngblood. В этом шутере геймерам придётся найти своего отца в роли дочерей-близнецов.

Действие игры происходит в Париже 80-х годов. Город захвачен нацистами. Сама игра будет кооперативным шутером, поэтому геймеры должны будут проходить сюжет вдвоём.