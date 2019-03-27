Названа дата выхода новой части Wolfenstein
Будущий шутер получит название Youngblood. Его релиз запланирован на 26 июля этого года.
Компания Bethesda опубликовала сюжетный трейлер игры Wolfenstein: Youngblood. В этом шутере геймерам придётся найти своего отца в роли дочерей-близнецов.
Действие игры происходит в Париже 80-х годов. Город захвачен нацистами. Сама игра будет кооперативным шутером, поэтому геймеры должны будут проходить сюжет вдвоём.
Релиз запланирован на 26 июля. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch.