Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы

Первый секретарь красноярского краевого комитета КПРФ Пётр Медведев отказался от мандата депутата Госдумы, который стал вакантен после кончины Жореса Алфёрова. Говорит, что так поступил в знак протеста. Его слова приводит РИА "Новости".

Медведев поясняет, что он не согласен с тем, что ЦИК отказалась передавать мандат Павлу Грудинину.

— Я категорически против таких подходов… В честь протеста я откажусь от этого мандата, — заявил он.

Как сообщал Лайф, по итогам рассмотрения заявки КПРФ на передачу мандата умершего недавно депутата ГД РФ Жореса Алфёрова в пользу Павла Грудинина Центризбирком ответил отказом.